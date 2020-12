Norsk Tippings marknadsføring blir stramma inn

innenriks

– Det er alvorleg at pengespelproblema i befolkninga aukar, og vi jobbar med ei rekkje tiltak for å snu denne trenden, seier kulturminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

Frå og med 1. januar får Medietilsynet no moglegheit til å stanse TV-reklame frå utanlandske spelselskap som ikkje har lisens i Noreg.

Når det blir mindre ulovleg pengespelreklame på TV, er òg Norsk Tipping nøydde til å redusere marknadsføringa si. Dette er fordi det skal vere avgrensa til det som er nødvendig for å kanalisere forbrukarane inn mot sikre og forsvarlege speltilbod, heiter det i pressemeldinga.

Dei nye reglane inneber at Norsk Tipping no må tone ned verkemiddelbruken i marknadsføringa si av høge gevinstar, og dessutan pengar til gode formål. Krava blir òg auka til ei meir ansvarleg marknadsføring, mellom anna krav om at dei må inkludere kontaktinformasjon til hjelpelinje for spelavhengige.

