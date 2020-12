Norwegian søkjer konkursvern for spanske dotterselskap

innenriks

Søknaden gjeld for Norwegian Air Resources Spain, Red Handling Spain og Red Maintenance Spain, skriv selskapet i ei spansk pressemelding, ifølgje E24.

Selskapa har ansvaret for dei tilsette, bakketenester og vedlikehald på mellom anna Norwegians spanske basar, ifølgje avisa.

Konkursvern i Spania gir seks månader til å reforhandle gjeld og restrukturering.

Selskapet der dei tilsette ved Norwegians kontor i Barcelona jobbar, Norwegian Air Resources Shared Service Center, har ikkje søkt om konkursvern.

Norwegian har frå før fått konkursvern for morselskapet Norwegian Air Shuttle i Noreg og for to selskap i Irland.

