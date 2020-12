innenriks

– Like etter klokka 13 i dag vart den andre mannen som er sikta for drapsforsøk etter at ein mann i 20-åra vart skoten på Los Tacos like før midnatt, arrestert på eit hotell i sentrum av byen.

Det skriv Sørvest politidistrikt i ei pressemelding i 13.30-tida fredag ettermiddag.

Ein annan mann, som vart arrestert på åstaden torsdag kveld, er òg sikta for drapsforsøk.

(©NPK)