Politimann sikta for promillekøyring

Verken føraren eller dei to passasjerane i bilen vart skadde i utforkøyringa. Alle tre jobbar i same politidistrikt. Dei to andre i bilen er ikkje sikta i saka.

Politimannen er òg sikta for å ha nytt alkohol etter eit trafikkuhell han måtte forstå kunne leie til politietterforsking. Siktinga omfattar òg brot av reglane i vegtrafikklova om å ferdast omsynsfullt, vere aktsam og varsam og for brot på regelen i vegtrafikklova om å varsle politiet om trafikkuhell, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

– Saka er no oversend Sogn og Fjordane tingrett med krav om behandling som tilståingssak, seier politiadvokat Jan Roar Gidske i Møre og Romsdal politidistrikt

Polititenestemannen var ikkje i teneste då trafikkuhellet hende.

Politimeisteren i Møre og Romsdal vart utnemnt som settepolitimeister i saka fordi 28-åringen er tilsett som tenestemann i Vest politidistrikt.

28-åringen er suspendert frå stillinga si i Vest politidistrikt.

