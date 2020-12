Senterpartiet største parti på Dagblad-måling

innenriks

Det er første gong Senterpartiet er største parti i partibarometeret Ipsos utarbeidd for Dagbladet. Målinga er den andre i desember der Senterpartiet er størst. Partiet toppa òg i TV 2s meiningsmåling 1. desember.

– Eg tek dette som ein arbeidsordre frå folket. Senterpartiet har vore tydelege over tid på å sikre norske arbeidsplassar når denne krisa er over, og å ha tenester nær folk, seier Vedum til avisa fredag.

Manglar eitt mandat

Mandatutrekninga viser at Ap og Senterpartiet berre manglar eitt mandat på å ha fleirtal saman på Stortinget. Utrekninga gir 43 stortingsrepresentantar til Sp – to fleire enn Ap får.

Dei fire borgarlege partia får berre 66 representantar, som er 22 færre enn partia har i dag.

Berre fem parti er over sperregrensa på 4 prosent for utjamningsmandat i denne målinga. Dei fire andre stortingspartia, Venstre, KrF, MDG og Raudt, er alle under sperregrensa med ei oppslutning på mellom 3 og 4 prosent. Det same er tilfelle i Vårt Lands måling, som også vart publisert fredag.

Høgre fell mest.

Høgre går mest tilbake på målinga, med 1,5 prosent. Med 18,9 prosent er partiet tredje størst. Det er det nest svakaste resultatet sidan valet i 2017.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå november i parentes):

Ap 21,1 (-0,4), Høgre 18,9 (-1,5), Sp 22,3 (+3,7), Frp 12,9 (+1), SV 7,5 (+0,1), KrF 3,8 (+0,4), Venstre 3,5 (-1,1), MDG 3,9 (-1,4), Raudt 3,7 (+0,6).

Det er 732 respondentar i målinga som er teken opp mellom 14. og 16. desember. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

