Slik blir årets juletrafikk

innenriks

Juleferien nærmar seg, og mange nordmenn planlegg å reise heim til jul.

Jula er prega av korona, og Avinor forventar ein nedgang i talet på reisande på rundt 80 prosent målt mot i fjor.

Somme dagar blir likevel meir hektisk enn andre, og det er som regel fredag før jul som er travlast.

– Fredag ser det ut til at det blir travlare frå klokka 14 og utover på Gardermoen. Vi merkar at det er meir folk der no enn det har vore dei siste vekene, men vi er godt førebudde, seier marknads- og kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framhol i Avinor.

Avinor reknar med flest reisande fredag med rundt 20 000 passasjerar. Til samanlikning reiste nesten 100 000 passasjerar same dag i fjor.

Har sett opp ekstrabussar

Også Vy førebur seg på auka trafikk fredag, og melder at ein del avgangar byrjar å bli utselde.

Spesielt busstilbodet som kom i haust, blir hyppig brukt: Reisande frå Oslo tek første del med tog til Lillehammer, og buss vidare til Trondheim. Her er det sett opp ekstrabussar heile jula.

Kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz, seier likevel at dei har god kapasitet og at dei ser at reisande er flinke til å spreie seg utover fleire dagar.

– Det er fint at folk sjekkar dagar og er fleksible, slik at ikkje mange reiser samtidig, seier Scholz.

– Gjeld å stille førebudd

Ifølgje Statens vegvesen skjer det rundt 75 ulukker med personskadar kvart år i juletrafikken på vegane. Dei tilrår folk å planleggje i god tid og å stresse ned.

Førebels er det roleg på vegane på Austlandet, men det kan ta seg opp i ettermiddag, ifølgje trafikkoperatør i Statens Vegtrafikksentral Aust, Christofa Key-Nilsen.

– Ingen fjellovergangar er stengde, og det er stort sett meldt vinterføre og noko nedbør, seier ho.

– Vi reknar med at det blir noko ekstra trafikk i dag, og også utover helga. Men vi trur at det spreier seg litt utover dagen, seier ho.

Trygg Trafikk trur ikkje jula 2020 blir noko unntaksår i trafikken. Dei tilrår folk å følgje nøye med på vêrforholda.

– Desember-vêret er uføreseieleg, og skal du til fjells, gjeld det å stille førebudd. Sjølv om det er berr veg i byen, kan det likevel vere full vinter til fjells, og vêret kan snu fort, seier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

(©NPK)