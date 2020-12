Støre til TV 2: – Eg har ikkje vist meg og Ap frå vår beste side

innenriks

Aldri før har det gått dårlegare med Arbeidarpartiet under Jonas Gahr Støre enn i haust. På to meiningsmålingar fredag får partiet høvesvis 21,1 prosent og 21,4 prosent. Senterpartiet får 22,3 og 21,3 prosent på dei same målingane.

Då Jonas Gahr Støre overtok som Ap-leiar etter Jens Stoltenberg sommaren 2014, vart Ap målt til 37,6 prosent på Kantars partimåling for TV 2. Senterpartiet hadde 5 prosent.

– Eg har ikkje vist fram verken den beste sida av meg sjølv eller Arbeidarpartiet, seier Ap-leiaren i eit intervju med TV 2, og utdjupar:

– Eg har brukt utruleg mykje tid på å få rydda opp i ting det var nødvendig å ta tak i, som ikkje handlar om politikk, ikkje handla om kvardagen til folk, men som var heilt nødvendig. Det skjedde på vakta mi. Så eg har brukt mykje tid på det, og nokre seier at eg ikkje har smilt så mykje – og nei, det har vore ein del det ikkje har vore grunn til å smile av. Men eg smiler meir no for vi har rydda opp i det.

Støre gjentek overfor TV 2 at han er Aps statsministerkandidat, og han vil ikkje spekulere på at Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kan ende opp i posten etter valet neste haust.

– Nei, eg spekulerer ikkje på kva som kjem etterpå. Det trur eg tek merksemda bort. Alt er ope fram til valet er over, og det er 13. september.

(©NPK)