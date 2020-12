Undersøking blant unge: Éin av seks opplevde vald eller overgrep då Noreg stengde

innenriks

Særleg barn og unge i låginntektsfamiliar og funksjonshemma vart ramma av vald og overgrep i denne perioden, melder VG.

3.575 ungdommar i alderen 13–16 år deltok i den digitale undersøkinga, som vart utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress. Éin av seks sa dei opplevde vald eller overgrep dei to månadene nedstenginga varte. Volden skjedde i all hovudsak heime, ifølgje undersøkinga.

– Halvparten av dei som opplyste at dei hadde opplevd seksuelle overgrep på nett, sa dei opplevde det for første gong under nedstenginga i vår, opplyser forskar Gertrud Sofie Hafstad.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt rapporten.

– Rapporten underbyggjer det Bufdir har åtvara mot gjennom heile koronaperioden. Krisa rammar dei som i utgangspunktet har eit hjelpebehov ekstra hardt, seier direktør Mari Trommald til VG.

(©NPK)