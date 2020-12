innenriks

– Kommunen sørgjer for at mannskapet blir varetekne og har innført nødvendige tiltak for å sikre at smitten ikkje spreier seg til den andre befolkninga, heiter det i ei pressemelding frå Bergen kommune.

Trålaren kom Bergen i helga, og alle dei 34 personane i mannskapet om bord vart testa. 18 har altså testa positivt, og ein av desse er døde.