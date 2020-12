200 Mosse-elevar i karantene på julaftan

innenriks

Tre av dei smitta er under 18 år, opplyser Moss kommune. Seks av tilfella stammar frå kjende smittetilfelle, medan for to er kjelda førebels ukjent.

Det er påvist smitte hos endå to elevar ved Ekholt skule, der no til saman fire elevar og fem tilsette har fått påvist korona.

180 elevar frå 1. til 5. trinn og 23 tilsette er i karantene. Sluttdatoen for karantenen for elevane er ulik, han varierer frå julaftan til 28. desember.

Ein tilsett ved Rosnes omsorgsbustad har òg fått påvist korona. Dermed er seks tilsette der i karantene, og det er innført besøksstopp no like før jul. Alle bebuarar og ramma tilsette blir testa.

Ordførar Hanne Tollerud føler med alle familiar som er ramma av karantene eller isolasjon, ikkje minst skuleelevane.

– Jula er ei spesiell tid for mange, derfor blir det ei ekstra påkjenning. Pandemien tek dessverre ikkje juleferie, seier ordførar Hanne Tollerud.

