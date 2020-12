Arbeidstilsynet kontrollerer at smitteverntiltak blir tekne vare på ved innkvartering

innenriks

Innreisekarantenen er på ti døgn, og for å innfri krava i covid-19-forskrifta, må innkvarteringa til arbeidsgivarane vere forma ut for at dei som er i karantene, kan unngå nærkontakt med andre.

Dei er òg pålagt å kunne tilby arbeidstakarane einerom med tv og internett, eige bad og kjøkken eller alternativt matlevering. Dette er særleg aktuelt i bransjar som bygg og anlegg, industri, verft og i fiskeindustrien er det vanleg med pendlarar eller utanlandsk arbeidskraft.

– Med eit betydeleg smittetrykk utanfor landegrensene er forsvarleg innkvartering av tilreisande arbeidstakarar heilt naudsynt for å førebyggje koronasmitte. Dersom arbeidsgivarar stiller bustadar til rådvelde, pliktar dei å setje seg nøye inn i regelverket og unngå snarvegar når det gjeld smittevern, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i ei pressemelding.

(©NPK)