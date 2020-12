Batterifabrikk leitar etter tomt

innenriks

I eit brev til norske kommunar og regionar inviterer Panasonic, Hydro og Equinor no til kamp om lokaliseringa av den nye fabrikken.

– Tilgang til arbeidskraft, og dessutan god plassering med tanke på logistikk og krafttilgang, er nokon av dei viktigaste kriteria vi vil leggje til grunn, seier Anders Hegna Hærland, prosjektleiar i Equinor.

Målet med konkurransen er å identifisere 10–15 moglege stadar som møter behova.

Stiller krav

Ideen er å bruke norsk fornybar kraft til å få i gang berekraftig produksjon av batteri til elbilar.

Men for å kunne drive ein slik fabrikk, treng dei tre selskapa tilgang til kraft og vatn til kjøling.

I tillegg må staden ha eit befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på rundt rekna 2.000 faglærte operatørar og personell med høgare utdanning.

Det er òg eit vilkår at det må vere lett å få råvarer inn og ferdigproduserte batteri ut til kundar i Europa.

– No ønskjer vi å komme i kontakt med kommunar og regionar som meiner dei har stadar som eignar seg til å etablere slik verksemd, seier prosjektleiar Rune Bruøygard i Hydro.

Tre går vidare til finalen

Tre av dei 10–15 moglege stadene som skal identifiserast, vil gå vidare til finalen. Desse tre skal veljast ut innan midten av 2021.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025.

Men det er framleis ikkje endeleg avgjort at fabrikken blir noko av. Ei større kartlegging er no i gang for å vurdere marknaden.

Eit anna uavklart spørsmål er kva draghjelp staten kan gi.

Kommunar og regionar som vil vere med i konkurransen, må sende inn forslag innan 21. januar neste år.

