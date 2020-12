Direktefly frå Storbritannia blir stansa i to døgn

innenriks

– Noreg stansar alle direkteflygingar frå Storbritannia med omgåande verknad. Tiltaket gjeld i første omgang for to døgn, men kan bli forlengt. I tillegg blir det stramma inn på fleire tiltak overfor reisande frå Storbritannia, opplyser Helsedepartementet.

Målet er å få betre oversikt over situasjonen med det muterte viruset og gjennomføre nødvendige tiltak.

– Vi må sikre at virusvarianten som er påvist i Storbritannia, i minst mogleg grad spreier seg til Noreg. Derfor stansar vi no direkteflygingar frå Storbritannia og strammar inn tiltak for reisande frå dette området. Dette er i tråd med råd vi har fått frå Helsedirektoratet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Nye tiltak

I tillegg til stans i flygingar blir det innført fleire tiltak overfor reisande frå Storbritannia fram til 10. januar.

Hovudregelen om karantene i ti døgn skal framleis gjelde. I tillegg blir det stilt krav om at alle blir testa innan eit døgn etter framkomst til Noreg, og deretter blir testa på nytt tidlegast dag 7 etter innreise frå Storbritannia.

I tillegg må alle som har komme til Noreg frå Storbritannia dei siste to vekene, over 2.000 personar, blir så testa fort som mogleg.

Det er svært viktig at alle som har komme frå Storbritannia dei siste 14 dagane, testar seg og etterlever desse reglane, understrekar Høie.

Registrering

Alle som kjem til landet, må dessutan registrere seg. Kommunen må og ha melding om kvar den reisande skal opphalde seg.

Det er anslått at den nye virusvarianten kan vere 70 prosent meir smittsam enn den opphavlege virusvarianten. Viruset ser ikkje ut til å gi meir alvorleg sjukdom, opplyser departementet.

Helsedirektoratet fekk søndag i oppdrag å styrkje informasjonen om karantenereglane til alle som kom reisande frå Storbritannia og alle som er komme frå Storbritannia dei siste 14 dagane, mellom anna med sms-varsling. Helsedirektoratet fekk samtidig i oppdrag å vurdere ytterlegare tiltak.

Virusvarianten er oppdaga i fleire land, mellom anna i Danmark, Nederland og i Italia.

I Skandinavia er det no berre Noreg som held grensene opne. Ifølgje Aftenposten skulle to fly frå London lande på Gardermoen måndag ettermiddag, medan to fly frå Aberdeen var venta til Bergen og Stavanger. Flyet til Bergen med innkomst 10.45 er allereie innstilt, viser oversikta til Avinor.