Endeleg kvote for lisensfelling i ulvesona i 2021 blir på to revir

innenriks

Klima- og miljødepartementet har behandla klagene på vedtaket til rovviltnemndene om å felle ulvane i fem revir innanfor ulvesona denne vinteren.

Konklusjonen deira er at det er heimel i lova for lisensfelling av ulvane i dei to revira Aurskog og Kynna. Det er ikkje grunnlag for felling av ulvane i revira Hernes og Hornmoen, eller i grensereviret Rømskog.

– Felling av ulvane i Aurskog og Kynna kan gi ein bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innanfor rammene av lovverket, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Lisensfellingskvoten er sett til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog.

