FHI: Vedvarande fare for at epidemien kjem ut av kontroll fram til sommaren

Den nye risikorapporten tek utgangspunkt i situasjonsbiletet i Noreg denne veka og ser fram mot dei første seks månadene av 2021.

FHI skriv at Noreg må rekne med å leve med epidemien i mange månader til. Men dersom risikogruppene blir verna med vaksinasjon, kan sjukdomsbyrda letne betydeleg, skriv dei.

– Vi har merka at ein del av befolkninga trur at det berre er dei eldste som kan få alvorleg sjukdom. I risikovurderinga peikar vi derfor på at 70 prosent av dei som blir lagt inn i sjukehus, og 66 prosent av dei som treng intensivbehandling, er under 70 år, seier avdelingsdirektør Line Vold.

Rapporten peikar òg på at den nye koronavarianten som har dukka opp i Storbritannia, neppe kan utryddast. Det betyr at han sannsynlegvis vil spreiast vidare rundt i Europa og også etter kvart til Noreg – viss han ikkje allereie er her, skriv FHI.

– Sjølv om mykje framleis er ukjent om denne varianten, er det nødvendig å vere årvaken. Vår høgst førebelse vurdering er at varianten utgjer ein risiko òg for Noreg. Dersom den verkeleg har eit høgare reproduksjonstal, og blir spreidd i Noreg, kan epidemien bli vanskelegare å halde under kontroll, seier Vold.