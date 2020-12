Forbrukartilsynet varslar bot til Sophie Elise AS og Strawberry Publishing AS

innenriks

Forbrukartilsynet meiner firmaa har brote forbodet mot skjult reklame og for utsending av marknadsføring på e-post utan gyldig samtykke frå forbrukarar.

I mars lanserte bloggar og forfattar Sophie Elise Isachsen ein ny Instagram- konto kalla «litt.sophie», der ho sa at ho ville dele innlegg om mellom anna bøker ho les og personlege tekstar.

Seinare lanserte Sophie Elise og Strawberry Publishing ein bokklubb med namn «litt Sophie». Då vart Instagram-kontoen «litt.sophie» gjort om til ein offisiell konto for bokklubben. På same tid fekk òg over 4.000 personar tilsende eit nyheitsbrev som inneheldt reklame for den nye bokklubben.

– I staden for å gjere tydeleg det kommersielle formålet med kontoen, har forbrukarane vorte lokka til å tru at kontoen var noko personleg for Sophie Elise, seier direktør Trond Rønningen i Forbrukartilsynet.

Selskapa har fått frist til 15. januar med å komme med kommentarane sine til varselet.

Til Dagbladet seier administrerande direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, at dei har bede advokat Jon Wessel-Aas om å gjere ei vurdering av varselet og svare på vegner av både forlaget og Isachsen innan fristen.

