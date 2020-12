innenriks

– Hurtigtestteknologien er mest eigna på dei store stadane. Det kan vere vanskeleg med testing på staden døgnet rundt på mindre innkomststadar. Vi må derfor ha eit meir fleksibelt system, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på måndag.

Guldvog sa at ein no har auka kapasitet gjennom hurtigtestane, noko som gir helsestyresmaktene meir rom for å vurdere andre løysingar.

– Vi greier ut alternativ og skal komme tilbake til dette om kort tid, sa Guldvog.

(©NPK)