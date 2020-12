Høie: Vi går inn i jula med lågare smitte enn dei europeiske naboane våre

innenriks

– Vi går inn i jula med lågare smitte enn dei europeiske naboane våre. Medan vi spring i butikkane for å kjøpe dei siste julegåvene, opplever folk i andre land at butikkane er stengde. Medan vi pakkar koffertane for å besøkje dei vi er glade i, opplever dei at det er forbode å reise på besøk til sine kjære, seier Høie.

Mange europeiske land har innført svært strenge restriksjonar gjennom jula. I mange av landa vil desse tiltaka vare til langt etter nyttår.

Høie seier at for å unngå eit slikt scenario her i Noreg, må alle sørgje for å halde god avstand i jula og avgrense talet ein er saman med.

