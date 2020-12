innenriks

Testanalysane i Storbritannia tek såpass lang tid at den nye virusvarianten som nyleg er avdekt, i røynda kom for fleire veker sidan. Derfor er det viktig at alle som har komme hit til landet dei siste to vekene, testar seg.

– Det gjeld òg for dei som allereie er ute av karantene, understrekar helseministeren overfor pressa måndag formiddag.

Høie opplyser at flya som var venta til Noreg måndag, allereie er innstilte.

