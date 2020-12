Kommunar med høg arbeidsløyse får pengar frå Stortinget før jul

innenriks

Pengane blir betalte før jul og blir fordelte til kommunar med arbeidsløyse over landsgjennomsnittet, opplyser Stortinget i ei pressemelding.

Oslo kommune får 78,5 millionar kroner. Dei har ei arbeidsløyse på 5,8 prosent av arbeidsstyrken, som er det høgaste i landet.

Bergen har nest høgast del arbeidsløyse, som ligg på 4,7 prosent, og vil få utbetalt 32,1 millionar kroner. Stavanger ligg på 4,3 prosent og får 16,1 millionar kroner.

− Eg er glad for at det er brei semje i Stortinget om dette tiltaket. No er det opp til kommunane å nytte midla til beste for lokalt næringsliv som slit under pandemien, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

