Kvar fjerde nordmann innrømmer at dei smuglar varer

innenriks

Ifølgje ei årleg undersøking Kantar TNS har gjort for Tolletaten, gir eit klart fleirtal på 69 prosent av befolkninga opp at dei aldri tek inn varer ulovleg. Det er ein oppgang frå 66 prosent i 2019. Gruppa med notoriske smuglarar er på 3 prosent.

Meir enn kvar fjerde nordmann, 27 prosent, rapporterer at dei av og til smuglar varer, men berre litt. Det er noko færre enn i 2019, men tala bekymrar likevel Tolletaten.

– Sjølv om det kan vere snakk om små mengder i kvart enkelt tilfelle, så blir dei totale mengdene som blir innførte ulovleg i Noreg svært store, seier tolldirektør Øystein Børmer.

I 2019 reiste nordmenn på nesten 8 millionar feriar i utlandet. Viss 25 prosent hadde med seg 1 liter alkohol for mykje, så utgjer det 2 millionar liter som blir tekne inn ulovleg av småsmuglarar.

Åtte av ti nordmenn trur at «folk flest» smuglar av og til.

– Når nesten like mange, sju av ti, oppgir at dei sjølve ikkje smuglar, så tenkjer vi vårt. Antakeleg ligg fasiten ein stad mellom desse to ytterpunkta, seier Børmer.

