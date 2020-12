innenriks

Av alle veljarar meiner 20 prosent at Støre gjer ein god jobb. Berre KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad ligg lågare, med ein skår på 17 prosent, skriv Dagbladet.

Ropstad er likevel populær blant eigne veljarar, der 63 prosent meiner han gjer ein god jobb. Blant Ap-veljarar får Støre 44 prosent.

– Eg konsentrerer meg om å jobbe for at vi skal løfte oss sånn at vi får sjansen til å gjennomføre ein meir rettvis politikk, seier Støre.

(©NPK)