Maks ein time til neste tissepause langs norske riksvegar

innenriks

I samsvar med Granavold-plattforma har regjeringa vedteke ein ny strategi for rasteplassar. I dag finst det 700 plassar som skal reduserast til 150 hovudrasteplassar av langt betre standard langs riksvegane. Ifølgje samferdselsminister Knut Arild Hareide skal dei vere tilgjengeleg for alle typar køyretøy heile året.

– Behova for eit toalettbesøk eller ein 15 minutts blund har mange opplevd på køyreturar rundt om i landet. Det blir maksimalt éin times køyring mellom dei store rasteplassane, seier samferdselsministeren i ei pressemelding.

Toalett, utemøblar og avfallshandtering blir minimumskrav, medan nokre rasteplassar skal vere endå betre utstyrt.

– For å få mest mogleg igjen for pengane har vi gått inn for at minimumskrava skal vere hovudregelen for standardval. Auka standard skal berre veljast der det er mykje trafikk og dette gir mykje igjen for pengane vi brukar, seier Hareide.

Statens vegvesen skal samtidig leggje til rette for etablering av elbilladarar, men det blir private aktørar som må byggje sjølve ladestasjonane. Slik planlegg regjeringa å nå målet om å halvere utsleppa frå transportsektoren.

(©NPK)