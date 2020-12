No er Bent Høie positiv til obligatorisk testing ved innreise

innenriks

– Vi har ingen prestisje knytt til dette, seier Høie til NTB.

Han har tidlegare åtvara mot kravet til opposisjonen om obligatorisk testing på grensa. Argumentet har mellom anna vore at ein negativ test ved framkomst kan gi falsk tryggleik.

Men no kan tiltaket likevel vere på veg. Helsedirektør Bjørn Guldvog varsla måndag at Helsedirektoratet skal sjå på moglegheita for å innføre eit system med obligatorisk testing ved innreise ved hjelp av dei nye hurtigtestane.

Lyttar til Helsedirektoratet

Høie er positiv til initiativet.

– Viss Helsedirektoratet no kjem med ei tilråding om eit testregime som det faktisk er mogleg å gjennomføre, og som Helsedirektoratet meiner er riktig prioritering av testkapasiteten, så vil vi lytte veldig til det, seier han.

Eit forslag frå Frp om obligatorisk testing på grensa vart stemt ned i Stortinget så seint som 3. desember. Utanom Frp var det berre Ap som støtta forslaget.

Høie meiner det var riktig å seie nei til Frps forslag fordi forslaget på det tidspunktet ikkje var godt nok greidd ut, og fordi det ville kravd for mykje av testkapasiteten.

– Derfor synest eg det var veldig klokt av regjeringspartia å stemme imot.

– Burde vore vurdert for lengst

Frp meiner det er eit steg i riktig retning at tiltaket no skal vurderast av Helsedirektoratet. Men Frp-leiar Siv Jensen meiner at det er all grunn til å spørje korleis det har teke så lang tid å vurdere saka.

– Problemstillinga med importsmitte har vore kjend lenge, og dette burde vore eitt av dei første tiltaka regjeringa vurderte, seier Jensen til NTB.

– Regjeringa har vore klar over at ei ny smittebølgje kunne komme. Men dei har anten ikkje ønskt eller late vere å ta grep for eit kontrollert testregime ved grensa, som kunne redusert faren for importsmitte, seier ho.

