Noreg over 40 prosent dyrare enn resten av Europa

Dei næraste nordiske naboane våre, Danmark og Sverige, ligg høvesvis 41 prosent og 23 prosent over gjennomsnittsnivået på varer og tenester i EU, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dei nyleg publiserte tala frå den Europeiske kjøpekraftundersøkinga viser òg at Noregs relative bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggjar, har falle med 8 prosentpoeng til 47 prosent over EU-gjennomsnittet i 2019.

Noreg ligg med det framleis på fjerdeplass i Europa når det gjeld BNP per innbyggjar, noko vi har gjort sidan 2015. Luxembourg, Irland og Sveits toppar rangeringa, medan Albania og Bosnia-Hercegovina ligg nedst.

Den relative nedgangen i BNP per innbyggjar kjem ikkje av ein nedgang i Noregs totale BNP – som tvert imot gjekk svakt opp frå 2018 til 2019 – men forhold blant somme land som innverkar på tala.

I Luxembourg er til dømes ein stor del av arbeidsstyrken i landet utanlandske pendlarar. Dei bidreg dermed til Luxembourgs BNP, men er ikkje inkludert i befolkningstalet som BNP per innbyggjar blir basert på.

I Irland blir tala påverka av at det skattemessig er fordelaktig for multinasjonale selskap å etablere seg der, men at inntektene til desse selskapa hovudsakleg går ut av landet.

