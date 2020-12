Ny Røde Kors-undersøking: 55 prosent av unge under 24 år er einsame

innenriks

På spørsmålet «Føler du deg einsam for tida som følgje av koronapandemien?» svarer 55 prosent av dei mellom 16–24 år «ja». For heile befolkninga viser tala at éin av tre føler seg einsame no.

2.633 personar svarte på undersøkinga.

– Dei nye einsemdstala bekymrar og er eit sterkt signal om at mange har behov for menneskeleg kontakt som ikkje blir møtt no under pandemien, seier president i Noregs Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

Kvart år markerer Røde Kors vintersolkverv, 21. desember, for å rette søkjelys mot einsemd.

(©NPK)