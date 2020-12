Opposisjonen styrkjer krav om obligatorisk testing på grensa

innenriks

Då forslaget vart behandla i Stortinget 3. desember, var det berre Arbeidarpartiet som gav støtte til forslaget frå Frp. No gjentek Frp-leiar Siv Jensen behovet for eit testregime for alle tilreisande.

Jensen meiner den nye virusvarianten som er opptil 70 prosent meir smittsam enn det vanlege koronaviruset, har aktualisert forslaget.

– Allereie i august foreslo Framstegspartiet obligatorisk testing på grensa. No er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er eit fornuftig verkemiddel for å avgrense importsmitte til Noreg, seier Jensen til NTB.

– Alle som kjem over grensa, bør testast når dei kjem til Noreg. Dette vil ikkje berre redusere sannsynet for nye smittetilfelle i Noreg, men vi vil òg få ei betre oversikt over kvar smitten kjem frå, slik at vi kan jobbe meir målretta med førebygging, seier Jensen.

Karanteneinnstramming

Også Arbeidarpartiet har lenge kravd obligatorisk testing ved grensene. Helsepolitisk talsperson i Ap Ingvild Kjerkol seier til NTB at det òg er behov for å stramme inn karanteneavgjerdene.

– No bør regjeringa leggje prestisjen til side. Med nyheita frå Storbritannia i kveld om eit nytt mutert virus, er det ei endå større gåte at høgreregjeringa nekta å innføre obligatorisk testing ved framkomst frå utlandet, seier Kjerkol til NTB.

– Nederland og Belgia har allereie stansa alle fly frå Storbritannia, men Bent Høie vil berre «vurdere strengare tiltak». Ein kan saktens undrast, seier ho.

Kjerkol meiner importsmitten vi har i Noreg er unødvendig og for høg.

– Regjeringa bør snarast mogleg leggje prestisjen til side og både innføre obligatorisk testing og sørgje for at det ikkje blir gitt unntak frå karantenereglane frå Storbritannia, seier Kjerkol.

Kjem ikkje symjande

Også partikollegaen hennar, byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo, er klar på at obligatorisk testing må på plass, i tillegg til at han meiner regjeringa sterkt må vurdere å stengje grensene for reisande frå Storbritannia.

Ei rekkje europeiske land gjorde nettopp det søndag.

– Heldigvis så kjem ikkje viruset symjande over Nordsjøen. Det kjem med menneske på reise. Eg har tidlegare teke til orde for obligatorisk testing ved grensene. Det meiner eg framleis regjeringa burde få på plass. Verdshelseorganisasjonen oppmodar no medlemsland til å styrkje tiltaka, seier Johansen i eit Facebook-innlegg søndag kveld.

No ber òg helsepolitiske talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe om at regjeringa stengjer grensa og innfører obligatorisk testing.

– Eg forventar at regjeringa snarast kjem med nye innstrammingar. Obligatorisk testing må vere eit tillegg til karantene, men eg forventar at Noreg straks stengjer grensene for fly frå England slik andre land har gjort, i alle fall inntil situasjonen er meir avklart, seier Toppe til NTB.

