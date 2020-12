Over 2.700 har komme frå Storbritannia dei siste vekene

innenriks

Til avisa opplyser assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at ein har «god oversikt» over flytrafikken på strekninga.

– Men ikkje like god oversikt over dei som eventuelt reiser via andre land, seier han.

Ei rekkje land, blant dei Sverige, Danmark og Finland, har stengt grensene for reisande frå Storbritannia etter nyheita om at ein ny virusvariant som har spreidd seg på Dei britiske øyane, kan vere opp til 70 prosent meir smittsam enn det vanlege koronaviruset. Så langt har ikkje Noreg gjort det.

