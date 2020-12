Personar med alvorleg underliggjande sjukdommar blir flytta fram i vaksinekøen

innenriks

Dette kjem fram av vaksinasjonsrettleiaren for helsepersonell, som vart oppdatert 20. desember, etter tilråding av Folkehelseinstituttet og avgjerd i regjeringa.

– Vi fekk innspel på at personar med alvorleg underliggjande sjukdom som gjer dei ekstra utsette etter ein eventuell koronasmitte, vart foreslått prioritert etter dei yngste eldre. Dette har vi endra på, og no vil personar med seks av desse sjukdomsgruppene bli vaksinerte samtidig med aldersgruppa mellom 65 og 74 år, seier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Dei viktigaste oppdateringane i rettleiaren er nettopp dette, og at det er laga ei detaljert prioriteringsrekkjefølgje etter både alder og kor alvorleg den underliggjande sjukdommen er.

Personar med desse sjukdommane/tilstandane vil bli vaksinerte samtidig med aldersgruppa 65 til 74 år:

Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsjukdom siste fem år, annan aktiv kreftsjukdom, nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon, og kroniske nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon.