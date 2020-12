Regjeringa innfører kongekrabbeforbod

innenriks

– Risikoen for ulovleg omsetning og landingar av kongekrabbe blir i stor grad knytt til mobile kjøpestasjonar. Innstramminga vi no innfører, vil førebyggje ressurskriminalitet og gi betre dyrevelferd, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

Frå 1. mars blir det innført forbod mot mobile kjøpestasjonar. Det blir mogleg å søkje dispensasjon der det er lang avstand til næraste fiskemottak.

Tillate bifangst av kongekrabbe aukar frå 1 til 3 prosent. Dette gjeld fiske med botngarn eller botnlinje frå eit merkeregistrert fartøy, der eigar av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskarmanntalet

– Å tillate meir bifangst gjer at dei som er plaga av kongekrabben, får moglegheit til også å hauste meir av ressursen. Auken vil bety ein forskjell for dei mest ramma fiskarane, seier fiskeri- og sjømatministeren.

I 2021 er totalkvoten for kongekrabbe fastsett til 1810 tonn. Det er sett av 30 tonn av totalkvoten til ei ungdomsfangstordning med mål om å rekruttere unge til fiskeriyrket.

– Vi må sjå på fleire moglegheiter for å skape arbeidsplassar og å gjere distrikta attraktive for dei unge, og her trur eg òg kongekrabben kan ha ei rolle. Korleis rammene for ein slik ordning skal vere, vil eg be Fiskeridirektoratet sende på høyring i januar, seier Ingebrigtsen.

