Vaksinerte i Storbritannia blir testa for å sjå om dei har antistoff mot den nye varianten

– Ein er ikkje heilt sikker på at vaksinane kan verne mot denne varianten. Men ifølgje dei førebelse dataa frå Storbritannia, ser det ikkje ut til at det vil vere problematisk, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han seier at Storbritannia no samlar inn blod frå personar som er vaksinerte med dei ulike typane vaksinane, for å sjå om dei har antistoff som nøytraliserer den nye koronavarianten.

– Dette får vi svaret på om nokre dagar. Førebels ser det ikkje ut til at det er nokon grunn til å vere bekymra for vaksineeffekten, seier Bukholm.

