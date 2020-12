Ålgård: Drapssikta kjende kvinna – nektar straffskuld

innenriks

Det opplyste politiet på ein pressekonferanse tysdag morgon.

Kvinna vart funnen skadd i ein brennande bustad på Ålgård på Jæren seint måndag kveld og vart seinare erklært død på Stavanger universitetssjukehus.

– Det starta med at politiet blir varsla om brannen i ein bustad. Naudetatane rykte ut og henta ut ei kvinne frå bustaden. Ho var påført skadar som ikkje er i samsvar med brannskadar, seier politiadvokat Fredrik Soma.

Ein mann vart arrestert i eit anna hus etter ein omfattande aksjon og vart sikta for drap. Mannen er kjend for politiet, men Soma vil ikkje utdjupe på kva måte.

Når det gjeld sambandet mellom dei to, seier Soma at det ser ut til å vere ein relasjon mellom dei, men at dei ikkje er i familie.

– Vi jobbar med å finne ut av det, men det er framleis tidleg, seier Soma.

Fleire vitne er allereie avhøyrde, og det arbeidet held fram med full tyngd. Det er òg planlagt nye avhøyr med den sikta gjennom dagen, seier Soma.

