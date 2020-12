15 registrert smitta og to koronadødsfall i Drammen

innenriks

Laurdag 19. desember var det ei kvinne i 90-åra som gjekk bort, og søndag 20. desember var det ei anna kvinne i 90-åra som gjekk bort. Begge var bebuarar ved Fjell bo- og servicesenter, ifølgje ei pressemelding frå Drammen kommune.

Ordførar Monica Myrvold Berg sender kondolansar til pårørande.

– Vi ser at smitteomfanget i Drammen kommune framleis varierer, og beskjeden om at vi har to nye dødsfall på Fjell bo- og servicesenter, minner oss om at dette viruset er spesielt farleg for dei som er i risikogruppene. Derfor er det viktig at vi alle saman framleis gjer det vi kan for å avgrense smittespreiinga, seier ho.

Av dei 15 koronatilfella som er påviste siste døgn i Drammen, har fire ukjend smitteveg.

(©NPK)