Bergen riggar seg for vaksinasjon

– Vi har fått den første av to sendingar med materiell til vaksinasjonen. Denne leveransen skal dekkje utstyrsbehovet vårt fram til februar-mars, seier vaksinekoordinator Merethe Brattetaule ved Etat for helsetenester i ei pressemelding.

Leveransen som kom tysdag, inneheld eingongssprøyter, kanylar, plaster, bomull og anna utstyr som skal brukast i den omfattande prosessen.

Haldbarheitstida på vaksinen er kort etter at han blir teken ut av ultrafrysarane. Kommunane er derfor bedne om å ha ein detaljert plan klar for korleis vaksinasjonen skal gå føre seg for å unngå at vaksinar går til spille.

– Det at vi har berre fem dagar på oss frå vaksinen er tekne ut til den skal setjast, er noko vi må ta høgde for i planlegginga, siger Brattetaule, som seier at det framleis er fleire brikkar som må på plass før Bergen er klare for å ta imot vaksinane.

