ConocoPhillips med største oljefunn i Norskehavet i år

innenriks

Det er i brønnen Slagugle oljefunnet har vorte gjort. Funnet på mellom 75,5 millionar og 201 millionar fat olje gjer det til største funn i år, skriv Teknisk Ukeblad.

Funnet er den fjerde vellykka leitebrønnen deira på norsk kontinentalsokkel dei siste 16 månadane, opplyser konserndirektør Matt Fox.

Brønnen er bora om lag 23 kilometer nord for Heidrun-feltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Brønnøysund. Vidare avgrensing vil bli gjennomført for å vurdere produksjonspotensialet og utvinnbare reservar – og planar for moglege utbyggingsløysingar, skriv ConocoPhillips.

