DNB åtvarar kundar mot svindelbølgje

Banken går ut med åtvaringa på Facebook-sida si, skriv VG.

– Ei robotliknande stemme seier at det er mistenkjeleg aktivitet på konto eller kort, eller at kontoen din er sperra fordi nokon prøver å svindle deg. Og at du må taste eit tal for å få tilsendt ein SMS med vidare instruksjonar. Du får så tilsendt ein SMS med lenkje til ei falsk DNB-nettside. Ikkje tast for å få tilsendt lenkja, skriv DNB.

– Den vil dei bruke til å stele pengane dine. Ingen skade er skjedde så lenge du ikkje legg inn informasjon. Har du gjort det, ta kontakt med oss, oppmodar banken.

