FHI etterforskar omgåing av karantenereglar blant arbeidsinnvandrarar

FHI har ifølgje kanalen avdekt tre måtar der dei mistenkjer regelbrot rundt karantenane:

For det første at nokon med medvit reiser saman med ein som er smitta for å få ein annan type karantene. For det andre er det mistanke om planlagde opphald i Sverige på veg til arbeid for å unngå dei strengaste karantenereglane. For det tredje at fleire enn det var meint for i helsevesenet får status som «strengt nødvendige», og dermed kan jobbe i karantenetida.

FHI kjenner ikkje omfanget, men er bekymra. Dei har etterforska utbrot på fleire arbeidsplassar med arbeidsinnvandrarar denne hausten.

