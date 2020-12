FHI fryktar ein kan smittast av ny variant sjølv om ein allereie har hatt koronaviruset

innenriks

Det seier seniorforskar Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Ei forandring på molekylet gjer at antistoff ikkje bind like godt dersom det er laga antistoff mot det vanlege viruset, ifølgje Hungnes.

– Då kan ein få det ein gong til. Det er noko ein må følgje med på, seier forskaren.

Hungnes seier at det er vanleg at viruset blir danna i nye variantar, men at denne nye koronavarianten er forskjellig enn dei tidlegare mutasjonane som er sett hittil.

– Den nye mutasjonen er truleg her allereie, men ikkje med ei spreiing som har noko å bety, anslår han.

