Fiskarane må vente på skreien – får ikkje fiske kysttorsk i januar

Fiskarane kan på vanleg måte starte fisket sitt 1. januar 2020, men dersom prøvetakinga viser at det er mest kysttorsk det blir fiska på, så kan fisket bli stengt fram til skreiinnsiget faktisk kjem, opplyser Fiskeridepartementet.

Ferskfiskordninga vart innført i 2013 og går ut på at fartøy som leverer fersk torsk utanfor hovudsesongen, får fiske meir torsk enn dei har kvote til.

Bakgrunnen for saka er at det no har komme fleire innspel til departementet om havkonflikt.

– Det er nødvendig at vi tek ei grundigare vurdering av gjeldande reguleringar før vi gjer tiltak for å dempe ein slik konflikt mellom fartøygrupper, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Departementet har derfor bede Fiskeridirektoratet om å sjå på ferskfiskordninga og reguleringa innanfor grunnlinja og fjordlinjene. Dette er i tråd med Havforskingsinstituttets forslag til tiltak for å verne kysttorsken.

– Enkelte år har vore kjenneteikna av ei høg skattlegging av kysttorsk tidleg på året i Sør-Troms og sørover til Vesterålen, i eit torskefiske som går føre seg før innsiget av skrei har starta opp. Det kan ha ein relativt stor effekt å avgrense dette fisket, seier Ingebrigtsen.

