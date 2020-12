innenriks

– Det vil bli vurdert gjennom dagen om ein skal halde oppe flyforbodet. Helsedirektoratet gir faglege råd om dette, medan avgjerda blir teken av regjeringa, opplyser fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Flystansen i Noreg kom etter at alle nabolanda våre hadde innført det same, for å unngå den nye virusvarianten som har spreidd seg i Storbritannia.

