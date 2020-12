Hurtigtestar blir tilbydd passasjerar som kjem til Oslo lufthamn

innenriks

Unntaket er reisande frå Storbritannia, som blir tilbode ordinær PCR-test, opplyser kommunen i ei pressemelding.

– Testtilbodet er framleis frivillig og gratis, og prøvesvara på hurtigtestane kjem like etter testing. Den reisande som vel å teste seg ved bruk av hurtigtest, må likevel vere klar over at oppfølging blir endra viss svaret på covid-19-testen blir positiv, seier einingsleiar Elisabeth Nordal i kommunen.

Etter prøvetaking blir passasjerane plasserte i ei eiga sone for å vente på svar. Ved negativt prøvesvar kan passasjerane, som tidlegare, dra vidare til karantenehotell eller anna eigna tilhaldsstad for karantene.

