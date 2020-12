Juletrafikken blir prega av vanskelege køyreforhold i Sør-Noreg

innenriks

Snøfokk og kraftig vind gjer at særleg fjellovergangane sør i landet er utsett.

Både over Haukelifjell, Dovrefjell og Hardangervidda er forholda dårlege. I Innlandet blir det meldt om svært glatte vegar.

– Vi får melding om at det er veldig glatt mange stader i Innlandet. Ta omsyn, køyr etter forholda, og hald avstand til kvarandre, tvitrar Vegtrafikksentralen Aust.

Trafikkbiletet tysdag kveld tyder ikkje på at juletrafikken har byrja for alvor, noko som kan ha samanheng med det dårlege vêret og at fleire ventar til onsdag med å komme seg av garde.

Meteorologane åtvarar

Ifølgje Meteorologisk institutt vil vêret betre seg utover dagen på veslejulaftan, men det vil bli riktig ufyseleg tysdag kveld og gjennom natta.

– Vi har sendt ut varsel om snøfokk og vind i fjellet, seier statsmeteorolog Marit Berger til NRK.

Statens vegvesen melder at fleire fjellovergangar kan bli stengt på kort varsel. Over Haukelifjell var det tysdag kveld kolonnekøyring på grunn av vêret. E134 over Vikafjell er stengd. Til NRK opplyser Vegvesenet at dei følgjer trafikksituasjonen nøye.

– Det vil byrje å blåse opp på Hardangervidda. Viss folk skal over fjellet i kveld, må dei ta omsyn til at det kan bli kolonnekøyring. Dei må ta med seg mat og drikke og straum på mobilen, lyder oppmodinga frå trafikkoperatør Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Ei rekkje trafikkulykker

Fleire stader i Sør- og Midt-Noreg melder politiet òg om trafikkulykker av varierande omfang.

På E16 mellom Bjørgo og Aurdal i Innlandet fylke førte ein kjedekollisjon tysdag ettermiddag der sju–åtte bilar var involverte til at vegstrekninga var stengd i fleire timar.

På E6 over Hjerkinn velta eit vogntog og førte til trafikale problem i fleire timar. I Vinje vart ein person floge til sjukehus med helikopter etter ein frontkollisjon.

