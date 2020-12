Kvinne fekk medhald i metoo-sak i Høgsterett

innenriks

Kvinna varsla til dagleg leiar om at ho opplevde ubehag frå to av kundane til bedrifta sommaren 2017.

Ho sa at ho følte seg utrygg på jobb på grunn av kundar som tok på henne. I februar 2018 sa ho opp stillinga si.

Saka har vore gjennom fleire rettsinstansar, og Høgsterett skriv at dei kom til at begge kundane hadde utsett kvinna for seksuell trakassering. Åtferda frå begge kundane var seksuelt framheva, uønskt og plagsam for kvinna, skriv dei.

Må ut med oppreisning

Dei to kundane er dømde til å betale oppreisningserstatning på høvesvis 15.000 og 20.000 kroner.

– Dommen gir rettleiing om den nedre grensa for forbodet mot seksuell trakassering, skriv Høgsterett.

Ho var den einaste kvinna på den mekaniske verkstaden. Før ho sa opp stillinga si, hadde ho ved eit par høve vore sjukmeld. Ho hadde varsla arbeidsgivar om at ho ikkje ville komme tilbake så lenge dei to mennene var der.

Varsla

Ein av dei to mennene har erkjent at han ved eitt tilfelle la hendene på nedre del av ryggen hennar under genseren då ho stod framoverbøygd og utførte arbeid.

Lagmannsretten har funne det bevist at han òg på pauserommet ved eit høve stod føre henne og lét som om han skulle ta henne på skrittet, noko han sjølv har avvist at skjedde.

Den andre kunden skal ved fleire høve ha stukke fingrane sine i midja hennar og kilt henne. Ein gong han møtte henne på butikken, klapsa han til henne på baken.