Kyrkja førebur julefeiring utanom det vanlege

innenriks

«Julaftens gudstjenester er dessverre fulltegnet» står det på nettsidene i Kristiansand domkyrkje.

Det held ikkje at døra er høg, og porten er vid. Denne jula får berre 200 kristiansandarar komme innanfor for å høyre juleevangeliet i domkyrkja julaftan. Dei er fordelte på fire gudstenester. Helsedirektoratet har nemleg bestemt at det maks får vere inntil 50 personar i kyrkja av gongen.

Dette er dei nasjonale reglane, men på stader med mykje smitte kan det vere strengare reglar. I Oslo er det til dømes berre lov med 20 personar i kyrkja av gongen i jula.

Alternativ

Mange stader førebur forsamlingane no alternative arrangement, som kyrkjevandring og utegudstenester. Utandørs er smittefaren sett på som mindre, og det er lov med opptil 200 menneske samla.

Julegudstenesta i Nidarosdomen julaftan blir både overført til Vestfrontplassen utanfor, der 200 påmelde får vere til stades. Alle andre kan følgje den same gudstenesta på NRK.

Mange forsamlingar strøymer òg gudstenester på nettet, i tillegg til at det i mange kyrkjer blir haldne fleire gudstenester enn vanleg for at flest mogleg kan få med seg julegudsteneste i den lokale kyrkja si.

Evangeliet på kunstgrasbana

Kyrkja i Spydeberg har valt ein annan vri og flyttar heile seremonien til kunstgrasbana. Der er det lov med heile 600 deltakarar i dei fastmonterte seta. Sokneprest Bård Haugstvedt oppmodar forsamlinga til droppe finstasen:

– Folk bør kle seg veldig godt. Du treng ikkje å ha fin dressbukse. Du bør ha varme sko og klede. Dette er trass alt ein stad i Spydeberg som er kjent for kald vind.

Julegudstenesta er korta ned til ein dryg halvtime for at folk ikkje skal fryse meir enn nødvendig.

Guds ord på fotballbana

I Skien har 165 menneske meldt seg på ei julegudsteneste på fotballbana Skidarbanen, arrangert av friforsamlinga Det evangelisk-lutherske kyrkjesamfunnet (DELK). Prest Fred Arve Fahre oppmodar forsamlinga til å ta med campingstol og pledd.

I Drammen, der det òg er mykje smitte, kan julegudstenesta i Bragernes kyrkje berre blir sett på nettet. Men både her og mange andre stader er kyrkjene opne for besøk eller kyrkjevandring.

Pesta må ikkje forstumme tonane heilt. Korsong er lov – så lenge koristane held to meters avstand seg imellom og til publikum. Det same gjeld dei som skal spele blåseinstrument.

