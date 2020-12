Miljøorganisasjonar: – Ein trist dag

innenriks

– Dette er ein veldig tung beskjed og eit hardt slag. Høgsterett sviktar ungdomen, seier leiar Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

– Retten seier at Stortinget har makt til å ta frå ungdom eit leveleg miljø. Det er ikkje sjølvsagt at politikarane tek dei grepa som må til. Kor ille skal det bli, kor redd skal eg bli for framtida mi? seier ho.

Skuffelse – og stoltheit

Greenpeace-leiar Frode Pleym seier han reagerer med sinne og skuffelse, men også stoltheit.

– Det er absurd at retten vår til eit leveleg miljø ikkje kan stanse den verste oljeutvinninga. Høgsterett har svikta fullstendig og hoppar bukk over klimaansvaret, seier han.

Samtidig meiner han det er positivt at eit mindretal på fire dommarar i Høgsterett tok dissens og ville kjenne vedtaket om å tildele lisensar for oljeleiting i Barentshavet søraust i den 23. konsesjonsrunden som ugyldig.

– Sjølv om vi har tapt, har vi fått løfta spørsmålet om meir oljeleiting midt i ei klimakrise på ein heilt annan måte. Vi har fått vist kor skandaløs norsk oljepolitikk er, seier han.

Kan anke til EMD

Miljøorganisasjonane skal no vurdere om saka skal ankast vidar til Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Vi har ikkje anna val enn å gjere alt vi kan for å stoppe oljeutvinninga, seier Pleym.

Woie set førebels lit til stortingsvalet neste år.

– Eg oppmodar alle unge til å stemme, seier Natur og Ungdom-leiaren.

(©NPK)