Mustafa Hasan (18) går til søksmål mot Utlendingsnemnda

Det er forskjellsbehandlingane mellom Mustafa og den eitt år eldre broren hans Abdel som er bakgrunn for stemninga, opplyser advokaten til brørne Nicolai Skjerdal til NTB.

– Den er uforståeleg og usakleg, seier han.

Ulike saksbehandlarar

Brørne kom til Noreg frå Jordan i 2008 saman med mora si og to andre brør og fekk mellombels opphaldsløyve. Etter fire år vart denne likevel trekt tilbake fordi mora, som opphavleg er palestinsk, men gift i Jordan, hadde opplyst at ho kom frå Palestina. Både ho og to eldre brør er sendt ut av landet.

20. mars 2019 fekk Mustafa avslag på søknaden sin om opphald hos UDI. I januar året etter fekk Abdel innvilga opphald.

Dei to hadde ulike saksbehandlarar, opplyser Skjerdal.

Mustafa Hasan anka avslaget inn for Utlendingsnemnda (UNE), som heldt oppe vedtaket. I søksmålet krev han og Fend at Oslo tingrett kjenner UNES vedtak ugyldig.

– Tilknyting utslagsgivande

– Abdels tilknyting til Noreg var utslagsgivande for vedtaket om å gi han opphald. Det gjer det heile endå meir uforståeleg. UNES avslag er ytst sparsamt belyst. Dei slår fast at sakene ikkje er identiske, og det er det. Det er svært utilfredsstillande og umogleg å forstå. Dei to brørne har vore her like lenge, seier Skjerdal.

I tillegg peikar han på at Mustafas klagesak er avgjord av berre éin nemndleiar, og at nemnda dermed ikkje har vore vedtaksfør.

– Det er ein avgjerande saksbehandlingsfeil, meiner advokaten, som ber om at ei ny vurdering finn stad i ordinær nemnd med tre medlemmer, eller i såkalla stornemnd med sju medlemmer.

Forlengde frist

Mustafa, som går sisteåret på vidaregåande skule, hadde eigentleg frist til å forlate Noreg 28. desember, men fristen vart førre veke forlengt til 18. januar.

Skjerdal ber no Oslo tingrett om å gi han rett til å opphalde seg i landet så lenge søksmålet går føre seg.