NorSIS åtvarar mot vaksinesvindel

innenriks

Dei ber derfor folk om å vere ekstra nøye med å sjekke at e-postar og Sms-ar dei får om vaksinen er ekte.

– I USA er vaksinasjonen i gang, og der blir det åtvara om svindelforsøk der mottakaren får tilbod om å kjøpe vaksinen, kjøpe seg ein betre plass i køen eller blir bedne om å levere frå seg personlege opplysningar eller betalingsinformasjon. Det er ingen grunn til å tru at dette ikkje vil skje i Noreg når vaksinasjonen no startar, seier administrerande direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS i ei pressemelding.

Han ber folk vere særleg på vakt dersom dei får e-post eller SMS som tilsynelatande er frå kommunen eller legen, og der det blir bede om at ein gir opp personopplysningar, betalingsinformasjon eller at ein loggar inn på ein nettstad via ei lenkje.

Skal du logge deg inn, til dømes på Helse-Noreg eller ei digital løysing kommunen din brukar, gå heller inn på sida frå ein søkjemotor, er oppmodinga.

– Å finne ut om ei lenkje er ekte eller ikkje, er nemleg nesten umogleg. Derfor håpar vi at kommunane òg er klar over dette når dei sender ut melding om vaksinasjon til innbyggjarane, seier Gundersen.

(©NPK)