Noreg dømt i nok ei barnevernssak i Menneskerettsdomstolen

innenriks

Noreg blir pålagt å betale 25.000 euro i oppreisning til kvinna som fremja saka. Det svarer til rundt 265.000 kroner med kursen i dag. staten må òg dekkje sakskostnader på 9.500 euro. Dommen i Strasbourg er samrøystes.

Saka handlar om ei jente som barnevernet tok over omsorga for berre dagar etter at ho vart fødd. Jenta vart plassert i fosterheim, og mora fekk innvilga fire samvær i året, kvart av dei på to timar.

Då jenta var fire år, vart mora fråteken foreldreretten, og fylkesnemnda godkjende at jenta kunne bli adoptert. Mora gjekk til retten for å endre vedtaket, men nådde ikkje fram. Tingretten meinte at ho truleg ville vere varig ute av stand til å gi dottera tilstrekkeleg omsorg.

Det er mora som har klaga saka inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Sidan 2015 har EMD teke inn 40 barnevernssaker mot Noreg, skreiv Dagbladet i sommar.

(©NPK)