Sju austlandskommunar får vaksinane først

innenriks

Det opplyste overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet på ein pressekonferanse tysdag morgon.

Den første vaksineleveransen på i underkant av 10.000 dosar til Noreg kjem 26. desember. Det er same dato som resten av landa i EU/EØS får vaksinen. Den neste leveransen kjem 28. desember.

– Då er det i underkant av 35.000 dosar som kjem til Noreg i romjula. Deretter vil vi ha vekevise leveransar på cirka 40.000 dosar til Noreg, seier Stuwitz Berg.

Vidare vaksinasjon frå veke 1

Både leveransen som kjem 28. desember og resten av leveransane, vil distribuerast jamt etter folketal til ulike lagringsstader i regi av helseføretaka over heile landet. Fordi vaksinen blir gitt i to dosar med nokre vekers mellomrom, blir berre halvparten av vaksinane sendt ut av gongen, før den andre dosen blir send ut nokre veker seinare.

– Vi planlegg å starte opp vidare vaksinasjon frå veke 1 for kommunar som er klare for det, og deretter vil vi levere til alle kommunar kvar veke for dei aller fleste, seier Stuwitz Berg.

Han presiserer likevel at det er ein del små kommunar i Noreg, og at nokon av desse vil få vaksinar i noko sjeldnare intervall fordi det ikkje er formålstenleg med for små leveransar.

– Dette er ein krevjande jobb på mange nivå, og ikkje minst for kommunane som skal gjere den store jobben med å vaksinere. Kommunane må sjølve starte vaksinasjonen når dei er klare for det, seier overlegen.

Han legg til at distribusjonskjeda er kompleks og at det er moglegheiter for forseinkingar.

– Vi er godt førebudde

Dei første vaksinane i Sarpsborg blir sette 28. desember, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksinar som ein av dei første kommunane. Vi er godt førebudde og har gode planar for korleis vaksinasjonen skal gjennomførast, seier helsesjef Øivind Werner Johansen til avisa.

Vaksinane i kommunen skal bli gitt over tre dagar: 28., 29. og 30. desember.

– Krevjande

Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for sjukeheimane i Fredrikstad, seier til Fredriksstad Blad det er uvisst om dei kan starte vaksinasjonen 28. desember.

– Vi veit ikkje om vi klarer å få dei ut til sjukeheimane den same dagen, mogleg det blir først den 29., seier ho.

Fredrikstad har bestilt 554 dosar, medan Hvaler har bestilt 24.

Kommunedirektør Christl Kvam på Hamar seier til Hamar Arbeiderblad at det er krevjande å byrje vaksinasjonen i romjula, men at dei skal klare det.