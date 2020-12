115 koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Då byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for seks veker sidan, var vekesnittet 140 smitta per dag.

Totalt er det registrert 1.278 nye smitta i hovudstaden dei siste 14 dagane.

Bydelane Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand har det høgaste smittetrykket. Lågast smittetrykk er det i Ullern, Sagene og Nordre Aker.

I bydel Stovner er det registrert 522,3 smitta per 100.000 innbyggjar dei to tidlegare vekene. Deretter følgjer Bjerke med 374 og Søndre Nordstrand med 314,2 smitta per 100.000 innbyggjarar.

I bydel Ullern er smittetalet 40,5 per 100.000 innbyggjarar, medan det er 62,1 i bydel Sagene og 63,9 i bydel Nordre Aker.

